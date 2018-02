SUITE A L’ACCORD POUR LE REGLEMENT A L'AMIABLE DES LITIGES : Les Italiens verseront 200 millions de dollars à Sonatrach

Signé par le PDG de Sonatrach et son homologue de Saipem, Stefano Cao, cet accord permet de régler à l'amiable les différends entre les deux parties relatifs à quatre (4) contrats. Il s'agit d'un contrat de réalisation d'une usine de liquéfaction de gaz à Arzew (train GNL3Z), un contrat de réalisation de trois trains de GPL, d'une unité de séparation d'huile (LDHP) et des installations de production de condensats à Hassi Messaoud, un contrat de réalisation de l'oléoduc GPL LZ2 24 (ligne et station) à Hassi R'mel, alors que le 4ème contrat porte sur la réalisation d'une unité de production gazière et pétrolière sur le champ Menzel Ledjmet pour le compte de l'association Sonatrach/FCP (First Calagary Pétroleum, Canada). Ce document "permet de régler à l'amiable l'ensemble des litiges existant entre Sonatrach et le Groupe Saipem. Ce groupe italien versera environ 200 millions de dollars à Sonatrach, représentant un montant cumulé pour l'ensemble des litiges", a expliqué M. Ould Kaddour à la presse en marge de la cérémonie de signature de l'accord. "Nous avons réalisé des projets avec Saipem. Lorsqu'ils ont été achevés, il y a eu des litiges avec nos partenaires italiens. Il y a eu beaucoup de réclamations de leur part sur les quatre contrats (réalisés en partenariat). Des négociations dures et lourdes ont été menées entre Sonatrach et Saipem durant 18 mois pour pouvoir trouver une solution. Puis la sagesse a prévalu pour régler ce problème et parvenir à cet accord", a-t-il ajouté. Pour lui, cet accord est "très important" dans la mesure où il a été démontré aux partenaires étrangers que "Sonatrach est debout et que c'est une entreprise professionnelle qui fait du bon travail et entretient de bonnes relations avec ses partenaires".