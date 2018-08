SUISSE : Un Algérien jeté du 5ème étage d’un immeuble à Genève

Un ressortissant algérien originaire de Béchar, dans le sud-ouest du pays, est mort à Genève après avoir été jeté du cinquième étage d’un immeuble. Les parents de la victime, qui se sont confiés à la chaîne de télévision Dzaïr News, réclament l’intervention des autorités algériennes pour rapatrier la dépouille de leur fils et exigent que toute la lumière soit faite sur cet assassinat. La police suisse a ouvert une enquête pour déterminer le mobile et arrêter les auteurs de ce crime dont les causes ne sont pas encore connues. S’agit-il d’un règlement de compte ou d’un crime crapuleux ? La victime était établie en Suisse depuis plusieurs années où il était marié et avait deux filles. Aucune source officielle n’a réagi pour le moment à cet acte criminel, attendant certainement d’en savoir plus avant de se prononcer.