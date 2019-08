SUISSE : Un Algérien décédé dans une prison à Genève

Un ressortissant algérien âgé de 28 ans est décédé, ce dimanche 18 août, à la prison Champ-Dollon de Genève. Son corps a été retrouvé sans vie dans sa cellule de prison où il a été écroué la semaine dernière, rapporte le quotidien suisse, Le Matin. Selon le journal helvétique, le détenu de nationalité algérienne âgé de 28 ans a été découvert par les gardiens de prison, inanimé dans son lit peu après 17 h. Malgré les efforts et les tentatives des agents de détention et du personnel médical de la prison Champ-Dollon, qui ont essayé de le réanimer, l’homme n’a pas pu être sauvé. Le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé du canton de Genève a indiqué dans un communiqué, rendu public lundi, que le service mobile d’urgence-réanimation, la police et le Ministère public suisse se sont rendus sur place, peu après l’alerte donnée par les gardiens de la prison. Les services de la police ont annoncé l’ouverture d’une enquête pour élucider les circonstances exactes de ce drame. Le canton de Genève a refusé de donner d’autres informations sur la mort mystérieuse du détenu algérien écroué il y’a tout juste une semaine.