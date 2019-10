SUBVENTIONS DE LA WILAYA : 24 milliards de centimes pour l’Epic ‘’Mosta Propre’’

Pourtant , la wilaya de Mostaganem a enregistré durant cette année en cours , dans le cadre des programmes de développement financés par les collectivités locales, 22 projets représentant une couverture financière totale de 4,4 milliards de dinars répartis entre les secteurs des travaux publics avec un milliard de dinars, l’éducation (850 millions de dinars), les ressources en eau (600 millions de dinars), l’énergie (460 millions de dinars) et la jeunesse et les Sport (380 millions de dinars) à cela s’ajoute une subvention , allouée à l’entreprise «EPIC Mosta propre» d’un coût de 240 millions de dinars pour l’acquisition d’équipements. Trois opérations de développement, ont été enregistrées récemment, lesquelles seront lancées au cours de la deuxième quinzaine du mois en cours d’octobre, elles ont pour objectif, d’améliorer les conditions de vie des habitants, notamment dans les zones isolées, grâce au raccordement au réseau électrique et gaz naturel au niveau des différents quartiers et douars , ainsi et mettre fin au raccordement anarchique plus du gaspillage d’énergie. Ces opérations, lesquelles sont financées par la caisse de garantie relevant des collectivités locales, concernent le raccordement des différents douars au réseau électrique avec un coût de 220 millions de dinars, en plus du raccordement au réseau du gaz naturel au niveau des quartiers d’un coût de 180 millions de dinars , a-t-on ajouté .Il y’a lieu de signaler que plus de 3 000 logements à travers 48 quartiers ont été raccordés récemment au réseau du gaz naturel , pour un montant de 54 millions de dinars. Le projet, financé par la wilaya de Mostaganem et la Société de distribution d’électricité et de gaz (Sonelgaz), avec une enveloppe financière de près d’un milliard de dinars , permettra le raccordement d’environ 4 000 foyers au réseau du gaz naturel , au niveau des communes de Khadra, Achaàcha et Nekmaria et Tazgait d’ici la fin de l’année en cours et au début de l’année prochaine .