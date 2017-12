STOCKS D’INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : L’Union européenne détient 14 milliards d'euros en Algérie

Selon Eurostat, l'Algérie a capté 14,622 milliards (mds) d'euros des IDE consentis par l'UE jusqu’à fin 2016, contre 14,820 mds d'euros en 2015 et 14,105 mds en 2014. Les données de l'office statistique de l'UE montrent que le Maroc a attiré 15,720 mds d'euros d'IDE de l’UE jusqu’à fin 2016, alors que la Tunisie n'a capté que 4,379 mds d'euros durant la même période. Cependant les principaux bénéficiaires des investissements directs étrangers détenus par l'UE en Afrique sont l'Afrique du Sud (71 mds d'euros) et l'Egypte (43 mds d'euros) suivis du Nigeria (40 mds). Néanmoins, les IDE réalisés par l'UE en Afrique n'ont représenté que 3,8% du stock total d’investissements directs étrangers (IDE) détenus par l’Union dans le reste du monde, selon les précisions d’Eurostat. Les stocks d’investissements directs étrangers de l'UE dans le reste du monde ont atteint les 7.600 milliards d'euros à la fin de l'année 2016, en hausse de 4,6% par rapport à fin 2015 dont plus du tiers de ces stocks est détenu aux Etats-Unis. Les données d'Eurostat montrent que les marchés de l'UE et des Etats-Unis restent toujours fortement interconnectés. En effet, à fin 2016, les Etats-Unis concentraient 36,1% des stocks totaux détenus par l’UE dans le reste du monde (2.744 mds d'euros), loin devant la Suisse (977 mds, soit 12,9%), le Brésil (373 mds, soit 4,9%), les Bermudes (370 mds, soit 4,9%), la Chine (304 mds, soit 4,0%) et le Canada (265 mds, soit 3,5%). En revanche, les investissements directs des Etats-Unis ont diminué dans l'UE (-2,5%) avec un montant de stocks d'IDE de 2.391 milliards d'euros à la fin de l'année 2016, soit 38,1% des stocks totaux d’IDE détenus par le reste du monde dans l’UE. Suivaient ceux de Suisse (767 mds, soit 12,2%), des centres financiers offshore des Bermudes (644 mds, soit 10,3%) et de Jersey (314 mds, soit 5,0%), du Canada (250 mds, soit 4,0%) et du Japon (206 mds, soit 3,3%). Si les stocks d’IDE détenus par l’UE dans le reste du monde ont connu, en 2016, une hausse de 4,6% par rapport à fin 2015, les stocks d'investissement détenus par le reste du monde dans l’UE ont augmenté à un rythme quasi identique pour atteindre 6.270 milliards d’euros à fin 2016 (+4,5%). En d'autres termes, l'UE a légèrement consolidé sa position extérieure nette d'investissements à 1.330 milliards d'euros vis-à-vis du reste du monde.