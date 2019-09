STIDIA : Un CW barricadé sur 3 km à Ouled Amar

La colère des citoyens des milieux ruraux ne cesse de s’accentuer au fil des jours à travers les bourgades de la wilaya. Après la grogne sociale des citoyens de la localité de Louza, relevant de la commune de Fornaka, les habitants du douar d’Ouled Amar montent au créneau et viennent de barricader sur une distance de 3 kilomètres le chemin de wilaya reliant les communes de Stidia et Fornaka. Ce dernier a été fermé sur sa largeur avec des buses et des troncs d’arbres, clôturant de ce fait le passage des automobilistes qui l’empruntent pour tant de besoins. Depuis, la circulation est déviée et contraint les conducteurs à transiter par la commune d’Ain Nouissy. Les protestataires réclament l’amélioration du cadre de vie du douar qui manque presque de tout, et souffre énormément du manque de transport.