STIDIA : Saisie de plus de 118 kilos de viandes

Dans le cadre de la préservation de la santé du consommateur et de la lutte contre les pratiques liées aux pratiques commerciales illégales ,dont la vente de produits de consommation non conformes aux conditions d’hygiène, à travers les marchés quotidiens et les magasins commerciaux, les forces de police de la sûreté urbaine externe de Stidia ont saisi récemment, plus de 118 kg de viandes rouges avariées. Cette opération est intervenue après que le propriétaire d'un magasin commercial vendant de la viande s'est rapproché des services de la sûreté locale pour déposer une plainte, déclarant que son magasin avait été volé par des inconnus. Les éléments de la police se sont déplacés sur les lieux pour mener leurs investigations sur cette affaire ce qui leur a permis de découvrir une quantité importante de viandes rouges dégageant une forte odeur répugnante ainsi que des sacs contenant du liquide "sanguinolent", placés à l'intérieur d'un réfrigérateur .L’inspection du magasin a révélé que les viandes de ce commerçant, n'étaient pas estampillées du sceau du vétérinaire autorisant leur vente. Sollicité d’intervenir en urgence, le vétérinaire compétent a constaté sur les lieux que la quantité de viandes en question est impropre à la consommation humaine. Sur la base des faits constatés, cette intervention de police s'est soldée par la saisie de 76,2 kg de viande de bœuf, 17,2 kg de viande d'agneau et 25 kg de viande congelée bœuf. Pour détention de viande avariée, impropre à la consommation, non agréée pour la vente et stockée avec défaut d'hygiène, dans un magasin commercial, un dossier de poursuites judiciaires a été dressé et transmis au procureur de la République près le tribunal de Mostaganem.