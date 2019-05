STIDIA : Saisie de 06 kilogrammes de poudre noire

En application du plan d’action du commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Mostaganem, relatif à la lutte contre la criminalité et l’éradication de tous ses foyers sous toutes ses formes, et suite à l’exploitation d’informations reçues, les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Stidia , sont parvenus en date du 29 Avril 2019 à 10 heures 46 minutes en matinée à saisir une importante quantité de 06 kilogrammes de poudre noire ‘’baroud’’ , dissimulés au sein d’un véhicule utilitaire de marque Peugeot et de type Boxer. L’opération a permis également de découvrir un atelier clandestin de fabrication et de récupérer tous les équipements utilisés dans la composition de ce produit si dangereux de par ses multiples usages. Notons que 04 individus ont été arrêtés et présentés au devant des autorités judiciaires, qui ont ordonné la mise en détention préventive de l’un des mis en cause et la mise sous contrôle judiciaire du reste de la bande.