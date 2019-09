STIDIA : Ouled Amar, le douar qui manque de tout !

Un pauvre pâté de maisons, pas trop loin du chef lieu communal de Stidia, souffre la misère d’un laisser-aller qui ne dit pas son nom. Voilà une situation arrogante et irresponsable d’un certain « je-m’en-foutisme » qui perdure. .. Dans ce coin perdu de la wilaya de Mostaganem ; ses méandres faites de semblants de ruelles ne connaissent pas le réseau d’assainissement, encore moins le bitume et ni même un stade de proximité pour les jeux et loisirs qui sont une nécessité incontournable. Il faut voir pour croire que les eaux sales stagnent à la surface du sol, un peu partout et deviennent un véritable bouillon de culture de germes pathogènes dégageant une odeur putride. Tout se passe dans ce pauvre douar oublié comme si le temps est suspendu à un autre âge du temps passé et dommage que la santé des enfants et des citoyens en général, n’a, aucune espèce d’importance, apparemment pour certains responsables de la Commune. La pollution de notre environnement est source de plusieurs maux et ce sont nos enfants qui en pâtissent le plus au point de vue santé avec les conséquences que l’on sait. Pour la seule école portant le nom du chahid « Ould-Ammar »,il n’est pas exagéré de dire qu’elle ne ressemble à un aucun établissement scolaire décent, dans une République qui se respecte, au moins par respect à la notion d’enseignement et aux martyrs .Un habitant que nous avons croisé par hasard a fait une réflexion subtile et pertinente en disant : « c’est bientôt les élections présidentielles et je pense que les autorités locales vont faire nettoyer à la va-vite, juste pour l’événement du scrutin ; les encadreurs du bureau de vote seront contraints de rester au niveau de l’école faisant office de bureau de vote, de 07 heures à 23 heures. C’est un scénario que nous avons déjà connu puis, notre douar retombera dans l’oubli et le silence. J’ai bien peur que ce serait le cas, puisque les promesses non tenues, c’est de la vieille histoire et j’espère me tromper, pour cette fois… ».