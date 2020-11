STIDIA (MOSTAGANEM) : La réhabilitation du CW remise aux calendes grecques

Finalement, la réhabilitation du chemin de wilaya n° 94, après tant de doléances des automobilistes qui l'empruntaient quotidiennement, tend à reprendre une nouvelle hibernation. Rappelons que l'état de dégradation avancée de cette voie de communication de tous les dangers a été à l'origine de multiples accidents dont les victimes se comptaient au quotidien. De nombreux automobilistes se retrouvaient souvent '' éjectés'' par les camions de gros tonnage, à cause de son étroitesse, et la perte de ses accotements limés par l'usure. Cet axe routier d'une distance de 08 kilomètres (05 kilomètres sur le territoire de Stidia et 03 autres kilomètres relevant du territoire de Fornaka), d'un important trafic routier allant de 500 à 800 véhicules par jour, dont les véhicules lourds rendant à la zone des activités industrielles de Fornaka, n'a connu aucun entretien depuis les années 70. En effet, son état lamentable a fini par perdre la totalité de ses accotements avec le temps, et son rétrécissement progressif a fini par exposer d'un jour à l'autre à de nombreux accidents, dont le renversement de véhicules devenu si fréquent. Quant aux crevasses et aux nids de poules, elles étaient présentes d'un mètre à l'autre, et le rendaient de plus en plus impraticable. En plus de son trafic routier si élevé, ce chemin a été utilisé également par les bus du transport public qui desservaient des dizaines de douars et qui restaient malheureusement exposés aux risques d'accidents qui désormais, n'étaient plus à écarter sur cette route condamnée à l'oubli. Lancée voilà plus de six mois, la réhabilitation tant attendue de ce chemin, bute de nouveau sur une nouvelle hibernation, avec l'arrêt total des travaux et la remise aux calendes grecques de la fin de ce projet qui semble être résilié, de par le départ des ouvriers et des engins qui ont abandonné cette voie dans un état des plus lamentables qu'un véhicule ou bus n'empruntent voilà des mois.