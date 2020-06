STIDIA (MOSTAGANEM) : La propreté des plages fait cruellement défaut !

Sur les lieux, c’est une autre scène d'abus et d’agression contre une zone touristique qui a son importance à Mostaganem et c’est aussi une zone attrayante pour des visiteurs et touristes pouvant les accueillir tout au long de l'année. Cependant, le comportement incivique et irrespectueux de certains citoyens est pratiquement ignoré largement dans une indifférence totale par les autorités municipales. Cette situation est aggravée par le fait que la plage est pratiquement transformée en décharge publique, honteuse qui déconcerte les festivaliers mais porte atteinte également à la santé des citoyens qui y résident .Nous savons que les services de la prévention de Santé de l’EPSP de Mostaganem ont sonné la tirette d’alarme plusieurs fois durant l’année malheureusement, la situation reste blâmable. En effet, l’absence de programmes spéciaux de protection de la plage tout au long de l'année et d’une politique locale de promotion du tourisme dans cette zone noble de la côte Est de Mostaganem fait que l’état de sa plage est décevant à plus d’un titre. De plus, Il convient également de noter l'absence totale d’associations actives dans le domaine de la protection du domaine marin, où il se constate qu’il n’y a aucun rapport aux autorités concernées, aucune louable initiative de valorisation du potentiel littoral et marin. En pareille situation, il n’y a rien qui puisse faire entendre la voix des citoyens riverains qui souhaitent que la zone maritime de Stidia, avec ses plages notamment, soit en bon état de propreté tout au long de l'année. Pour leur part, certains citoyens exigent que soient appliquées sévèrement les lois dissuasives contre tous ceux qui, délibérément, utilisent les plages comme dépotoir au mépris de la morale civique et du respect du à l’environnement.