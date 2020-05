STIDIA (MOSTAGANEM) : La gendarmerie neutralise un gang de 05 cambrioleurs

Les faits remontent au 03 et 17 Avril 2020,à la suite d’une plainte déposée au niveau de la brigade de Gendarmerie de Stidia, par un citoyen qui a déclaré avoir été victime, chez lui ,dans son domicile, d’un vol de la part d’un gang de cambrioleurs .Il a indiqué que des cambrioleurs ont pu s’introduire dans son domicile par escalade à la faveur de la nuit et lui ont volé Scooter de marque « Vespa PIAGGIO ».Sur cette base d’information, les éléments de la gendarmerie locale ont engagé une enquête laquelle a abouti à l’arrestation de deux (02) personnes arrêtées, dénommées B.N et A.A.Poursuivant leur enquête, les Gendarme de Stidia ont pu arrêter trois (03) autres suspects répondant aux noms de : B.N,G.A et K.B impliqués dans cette affaire de cambrioleurs et récupérer les objets volés, en liaison avec les deux précédentes personnes précitées .Les objets volés sont constitués de : 01machine à coudre, 01 grand mégaphone (haut-parleur), deux (02) sacs vides, de couleur noire,(01) sac à main de pour femmes spéciales, une (01) perceuse électrique, un (01) téléviseur de 32 pouces, de marque « Condor » de couleur noire, un (01) coffret de tournevis et un (01)câble de connexion.Pour constitution d’association de malfaiteurs, violation de domicile privé par escalade, aggravé par des circonstance nocturnes ,les mis en causes ont été présentés devant les autorités judiciaires compétents. Par ailleurs, la Gendarmerie nationale rappelle à l’attention des citoyens qu’elle est toujours à leur service et met son numéro vert 1055 à leur disposition ,7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.