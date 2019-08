STIDIA : Les citoyens se plaignent de la dégradation des aires de jeux

Les citoyens de Stidia se plaignent de l’état de l’unique lieu réservé aux aires de jeux, ces équipements abandonnés sont devenus presque inutilisables, par manque d'entretien, son état est des plus dégradé vu l’insalubrité qui règne à l’intérieur de ce parc où plusieurs bouteilles et autres détritus jonchent le sol , il est devenu purement et simplement une décharge à ciel ouvert. Cet espace est sous-dimensionné et ne peut à lui seul accueillir les dizaines, voire les centaines de familles à la recherche d’espaces de loisirs, notamment les familles, ne trouvant pas vraiment où se distraire ou tout simplement changer d’air. Pour la frange juvénile, elle s’ennuie à mourir, particulièrement en été. À part les quelques tournois de foot organisés ici et là, le quotidien de beaucoup de jeunes de la commune est morose. Pourtant, la commune dispose de merveilleux sites pouvant accueillir des infrastructures de loisirs (parcs d’attractions, espaces de jeux…). Mais ces sites sont restés en friche et les rares tentatives visant à aménager des espaces de loisirs se sont soldées par des échecs. Le citoyen, très demandeur de loisirs, ne trouve nulle part où aller pour s’amuser et changer d’air”, a déploré un jeune.