STIDIA : Le transport public, toujours insuffisant

Le transport public reste encore insuffisant à la localité d’Ouled Amar, relevant de la commune de Stidia, les citoyens peinent à joindre leurs lieux d’exercice et d’études. A ce jour, et malgré les multiples plaintes des habitants sur ce flagrant déficit en matière de transport public, aucune solution ne semble se pointer à l’horizon. Des dizaines de cars de transport public transitent quotidiennement par le chemin de wilaya, qui dessert le douar, mais ne s’arrêtent presque pas à l’abribus, plein de citoyens qui attendent d’être transportés vers la ville de Mostaganem ou le chef-lieu distant de 05 kilomètres. Cette déplorable situation qui persiste depuis des années, a fini par lasser les citoyens qui ne savent plus à qui s’adresser, après avoir usé de tous les moyens pour obtenir une ligne de transport desservant leur localité.