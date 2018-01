STIDIA : L’ex maire, Chabi Abdelkader tire sa révérence

C'est avec une grande tristesse que les habitants de La Stidia ont appris hier matin le décès de monsieur Chabi Abdelkader, ancien maire de la commune et ancien enseignant ainsi que directeur de l’école rose. Un grand monsieur qui avait assuré 3 mandats consécutifs à la tête de la mairie depuis 1967, du temps où La Stidia avait encore main sur la commune de Fornaka. Epoque durant laquelle, les anciens de La Stidia et ses environs profitaient pleinement d’une administration marquée d’une distinctive discipline tant en gestion qu’à travers la propreté des rues du village. Les anciens du village et de la région se rappellent également, tout le travail colossal de monsieur Chabi Abdelkader qui était le premier à avoir construit les premières écoles de l’Algérie libre à travers les communes de La Stidia et de Fornaka. Et au sujet des écoles et de l’enseignement de cette nostalgique et belle époque, les habitants de Fornaka, d’Ouréah, de Bab M’jaher à Mostaganem, d’Oran, se rappellent aussi de notre maitre et directeur d’école. « Cheikh a même enseigné dans les douars de Chlef, où il se rendait chaque semaine à bord de sa Vespa », se rappelle avec tristesse Guinissa Bendhiba. Une fonction qui durant tout le long de sa vie, lui a sis comme un costume, pour avoir laissé une bonne impression et réputation chez les milliers d’élèves qu’il a eu à éduquer avant et après l’indépendance d’Algérie, mais aussi à Rabat au Maroc, durant quelques années, après avoir quitté son poste d’enseignant à Chlef, pour ne pas s’enrôler au service militaire sous le drapeau Français.