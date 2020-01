STIDIA : Démantèlement d'un gang de voleurs de motos

Des informations parvenues aux services de la sûreté urbaine de la wilaya de Mostaganem, selon lesquelles il est indiqué que des motos volées étaient présentes dans l'un des logements à Mostaganem. C’est alors, que la brigade de recherches et d’intervention de Mostaganem, avec la collaboration des agents de la sûreté urbaine de Stidia ont pu démanteler un gang spécialisé dans le vol et le trafic de motos de grosses cylindrées. En effet, après que toutes les procédures légales aient été remplies, la police judiciaire a ouvert une enquête qui lui a permis de localiser le logement suspect, où une moto de marque « SUZUKI », de grand gabarit, ayant subi une opération de falsification identitaire à dessein a été découverte . C’est ainsi qu’immédiatement l'un des impliqués dans cette affaire, un jeune homme âgé 19 ans a été arrêté et, le même jour, une autre moto« SUZUKI », a été récupérée également. A noter par ailleurs que les progrès dans la poursuite des enquêtes menées ont conduit à la récupération d'une troisième moto de grosse cylindrée du type « KAWAZAKI »,ayant été volée également ainsi qu’à l’arrestation ,par les forces de la sûreté urbaine extérieure de Stidia,du deuxième individu ,âgé de 26 ans ,domicilié dans la ville de Mostaganem, impliqué dans cette affaire de vol, maquillage et trafic de motos de grosses cylindrées. Accusés de constitution d'une association de malfaiteurs, vol qualifié de motos, falsification de leur numéro d’identification minéralogique et leur maquillage à des fins de tromperie, un dossier judiciaire contre les personnes susmentionnées a été déposé par-devant le procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem. Entre-temps, les enquêtes se poursuivent encore afin d’arrêter les autres membres du gang pour les traduire devant la justice.