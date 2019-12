STATISTIQUES OFFICIELLES DES RESULTATS DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE : Tebboune avait obtenu 72,82% de voix à Tiaret

Les résultats obtenus par chaque candidat à la présidentielle du 12 décembre a fait apparaître, selon les statistiques officielles annoncées, le positionnement de la wilaya de Tiaret en haut du tableau des meilleurs résultats à l’échelle nationale, apprend-on auprès des milieux officiels de l'ANIE. Et en parfaite illustration, la wilaya de Tiaret s'est exprimée avec 195.584 en faveur du candidat Tebboune Abdelmadjid soit un suffrage estimé à 72,82%. A ce titre, elle occupe la 4ème position à l’échelle nationale, un classement très enviable après la wilaya d'Oran avec 295.434 de voix et un taux de 76,72% et la wilaya d'Alger avec 205.728 et un taux de 53,95%, tout juste derrière la wilaya de Mascara avec 198.005 voix et un taux de 75,26%. Dans le même contexte, il est de notoriété de rappeler que les voix exprimées en faveur des autres candidats n'ont pas fait d’écho dans la wilaya de Tiaret et en parfaite illustration l'on trouve 11.635 voix pour Belaid Abdelaziz (4,33%), Benflis a récolté 7.474 voix (2,78%), Bengrina 35.835 voix (13,34%). Quant aux résultats en faveur du candidat Mihoubi, ils sont de l'ordre de 18.072 avec un taux de 6,73%. Il y a lieu de signaler que le nombre d'inscrits au niveau de la wilaya de Tiaret est de 562.766 et celui des votants est de 299.811 et le nombre de ceux qui se sont exprimés serait de l'ordre de 299.811 et les abstentions s’élèvent à 262955 personnes. Les différentes lectures des milieux officiels et observateurs ont eu un dénominateur commun, c'est que la wilaya de Tiaret a fait son choix, optant pour le candidat Abdelmadjid Tebboune pour accéder au poste de président de la République avec des écarts très remarquables comparativement aux autres candidats comme le confirment les résultats rendus publics par l'ANIE.