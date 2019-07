STATIONS DE CONCASSAGE A RECHAIGA (TIARET) : Des citoyens dénoncent l'usage des explosifs

Ce mardi,23 juillet 2019,aux environs de 9h, des dizaines de riverains de stations de concassage à la commune de Rechaiga, à quelque 80 km du chef-lieu de wilaya, se sont rassemblés et ont catégoriquement fermé tous les accès menant aux stations de concassage, apprend-on auprès de nos sources généralement bien informées, qui ajoutent que ces citoyens ont fait recours à de très grosses pierres et d'autres objets hétéroclites pour fermer ces pistes et interdire aux camions tout accès .Le mobile de ces contestations serait l'usage des explosifs dont les répercussions sont très nuisibles et endommagent les habitations. Dans le même contexte, les riverains ont dénoncé les volumes de poussière qui sont néfastes pour leur santé et celles de leurs enfants et cela en dépit de plusieurs correspondances adressées aux autorités concernées et lesquelles correspondances sont restées sans suite, indiquent nos sources. Dans le même contexte, les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de Rechaiga, se sont déplacés sur les lieux et ont expliqué aux riverains que l'usage des explosifs est régi par des lois qui sont rigoureusement respectées et que les nuisances sont du ressort des propriétaires de stations de concassage qui s'attachent à d'autres prestations plus réduites.