STATIONNEMENT DANGEREUX : La sécurité publique sensibilise les citoyens à Mascara

Poursuivant leurs activités de sensibilisation à travers le secteur de compétence, les services de la Sureté de wilaya de Mascara ont organisé une campagne de sensibilisation sur la sécurité publique, sous le slogan « le stationnement dangereux coute cher ». La campagne a touché les rues principales de la ville notamment celles connaissant une grande mobilité. Il s’agit d’une campagne nationale lancée par la Direction générale de la sureté nationale à l’occasion de la saison estivale qui connait une grande circulation de véhicules, ce qui impliquerait des dégâts matériels et humains, en plus d’entraver la fluidité de la circulation. Durant cette campagne, des dépliants ont été distribués aux automobilistes, y compris les chauffeurs de taxi et de bus de transport urbain. Des conseils leur ont été donnés tout en les rappelant à la nécessité de se conformer au code de la route, et en les incitants à appliquer les mesures préventives contre le Coronavirus, tels : le port du masque et l’usage du désinfectant. Cette opération se poursuivra à travers tout le secteur de compétence de la Sureté de Wilaya pour préserver la sécurité et la santé du citoyen.