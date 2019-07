STATION REGIONALE DE PROTECTION DES VEGETAUX A MOSTAGANEM : Alerte à la mineuse de la tomate de saison

En effet, la direction de la station régionale de la protection des végétaux a inspecté ces derniers jours les champs de cette culture pour lutter contre la maladie de la mineuse, pour cela un bulletin d’avertissement agricole sur les traitements de la tomate datant du 15/07/2019 a été mis à disposition par la SRPV de Mostaganem. Afin de protéger la tomate (plein champ) contre ce ravageur, plusieurs conseils ont été donnés par la SRPV au profit des agriculteurs. Ces derniers sont tenus dès à présent pour effectuer les différents moyens de lutte (prophylactique et chimique) et prendre toutes les mesures qui s’imposent à intervenir. La lutte prophylactique consiste à détruire les déchets de récoltes, utiliser des plants sains, désherbage, binage et effeuillage, éliminer les organes atteints en les mettant dans des sacs noirs et en les exposant au soleil. Dans ce contexte, la lutte chimique consiste également à appliquer des produits homologués contre ce ravageur, respecter la dose du produit et l’intervalle entre les applications, alterner les matières actives pour éviter le phénomène de résistance. Cependant, la direction de la station régionale de la protection des végétaux a procédé par une lutte biologique contre la mineuse de la tomate Tutta Absoluta depuis l’introduction de ce ravageur en 2008. Le prédateur, Nesidiocoris Tenius de la mineuse est un papillon lépidoptère à une préférence sur les solanacées notamment la tomate. Rappelons que la station régionale de la protection des végétaux de Mostaganem effectue de l’élevage de ce prédateur dans le cadre de la lutte intégrée contre le ravageur Tutta Absoluta (lutte biologique) et les phéromones (lutte biotechnologique).