STATION REGIONALE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX DE MOSTAGANEM : Bulletin de sensibilisation sur le traitement d'hiver des arbres fruitiers

Un bulletin de la station régionale de la protection des végétaux agricole ,sur les traitements d'hiver des arbres fruitiers et de la vigne , a été adressé en direction des agriculteurs .Les arbres fruitiers et la vigne étant au stade de repos végétatif constitue une période propice pour effectuer des traitements d’hiver contre nombreux bio-agresseurs (cochenilles , psylle , acariens ,tavelure, cloque,…….etc) en hibernation qui sont refugiés sous l’écorce, rameaux , tronc, fruits .Par ailleurs,. les plantes adventistes (mauvaises herbes) causent des dégâts assez importants, d’une manière directe et indirecte, sur les cultures céréalières en entravant le développement de la plante cultivée et ce, par leurs effets concurrentiels,(engrais, eau, lumière et l'aire) ainsi que par leurs excrétions des substances toxiques par les racines. A cet effet le désherbage s'impose et devient obligatoire pour l'obtention de bon rendement Avant de procéder à l’application de produits chimiques, des mesures prophylactiques sont à réaliser et il s’agit de la désinfection des outils utilisés (sécateurs- scie.. .) pour la taille afin d’éviter toute contamination ;l’élimination par la taille des rameaux morts, desséchés, malades où dépérissant et ceux présentant des chancres, des pustules ; la destruction par le feu tous les déchets de la taille et l’utilisation du mastic cicatrisant pour désinfecter les plaies. Le traitement chimique, quant à lui, est réalisé chaque deux an après la taille sur les arbres âgés de 4 ans et plus, de préférence 15 jours avant le débourrement, par un produit homologué. Les huiles jaunes ont une action insecticide et fongicide, à la fois soit un mélange composé d’une huile blanche, d’un insecticide et d’un fongicide cuprique selon une bonne pulvérisation (abondante) touchant toutes les parties de l’arbre.