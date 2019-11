STATION REGIONALE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX DE MOSTAGANEM : Alerte au mildiou de la tomate sous serre à Khadra

Dans le cadre du programme de vulgarisation et de sensibilisation des agriculteurs, sur les différents traitements agricoles, un bulletin d’avertissement agricole sur les traitements de la tomate a été mis à disposition par la SRPV de Mostaganem. En effet, les prospections effectuées par les cadres de la SRPV de Mostaganem au niveau de la commune de Khadra ont décelé récemment les symptômes du mildiou de la Tomate Sous Serre. A cet effet, l’Institut national de la protection des végétaux de Mostaganem (INPV) a mis en garde, dans un bulletin d’alerte transmis aux agriculteurs, afin d'éviter une propagation de cette maladie et pour faire face contre les dégâts que peut provoquer le parasite, tout en les incitant à traiter les champs par les produits fongicides adéquats tout en respectant l’intervalle entre les traitements.. Le mildiou est une maladie mondialement répandue dans toutes les zones de cultures. L'agent de cette maladie s'attaque à tous les organes de la plante (feuilles, pétioles, tiges, jeunes pousses, bouquets terminaux et tubercules). Il provoque des épidémies aériennes qui peuvent détruire les cultures en deux semaines si les conditions climatiques sont favorables. La maladie apparaît d'abord par foyers isolés avant de s'étendre très rapidement à l'ensemble de la plantation par le biais du vent qui transporte les germes sur de grandes distances. A la faveur des conditions climatiques particulièrement propices, par l'alternance des averses et des éclaircies, voire des coups de chaleur culminant au-delà de 22°C. Le mildiou est considéré comme un champignon nocif, principal ennemi des cultures , c’est dire l’importance du risque encouru sur les tubercules arrivant à maturité dans les différentes terres agricoles. Il existe bien des solutions de prévoyance d’une telle maladie ravageuse, comme l’emploi de pesticides ou produits bio, afin d’obtenir une bonne rentabilité à la vente de sa production.