STATION DE CONCASSAGE DE KSAR-CHELLALA (TIARET) : Des ouvriers observent un sit-in

Ce lundi 23 avril 2014,aux environs de 8 heures, tous les employés et les ouvriers exerçant leurs fonctions au sein d une station de concassage, située à la sortie nord de la commune de Ksar-chellala, à quelque 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, se sont rassemblés devant l’entrée de la station de concassage, mitoyenne de la route menant vers Alger et munis de banderoles, ils dénoncent ouvertement une ‘’Hogra’’ affichée des responsables de cette station de concassage, lesquels auraient signé une décision mettant fin aux contrats des employés et des ouvriers, une décision qui à l’unanimité a été qualifiée comme arbitraire et abusive et argumentant leur décision de protestation. Les contestataires pointent du doigt un responsable qui leur a remis un document écrit en français les invitant à signer. Cependant, ils disent avoir été surpris d’avoir signé leur mise de fin de fonctions, alors qu’ils ont été piégés car ils ont cru auparavant que c’est un document relatif aux assurances sociales. A ce titre, les employés et les ouvriers dénoncent ouvertement cette décision et ont fait rappeler aux responsables de cette station de concassage qu’ils ont rejoint le travail au sein de cette entreprise en dépit de leurs conditions socio-familiales très critiques et que le salaire qu’ils perçoivent est très squelettique et sans détours. Les contestataires comptent aller plus loin et revendiquent l’ouverture d’une enquête profonde pour délimiter les responsabilités tout en interpellant la personne de Mr le wali de Tiaret pour mettre fin à leur calvaire et à l’heure où nous mettons sous presse, l’on apprend qu’une commission diligentée par l’inspection du travail, a été dépêchée sur les lieux.