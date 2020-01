STATION DE BEYMOUTH (MOSTAGANEM) : Les chauffeurs de taxis persistent et signent

En effet, les chauffeurs de taxis de la cité Zeghloul et Chemouma à Mostaganem refusent de changer d’emplacement et ne veulent pas appliquer cette décision qui concerne le changement d’emplacement de leur station, du rond-point de Beymouth vers le boulodrome du même quartier. « Certes, avoue Mohamed, un jeune doubleur, qui déclare, certaines fois, il y a des contrôles inopinés de la police mais cela reste insuffisant en l’absence de lois répressives contre les fraudeurs ». Le rond-point de Beymouth est devenu trop exigu pour accueillir tous les usagers, qui empruntent ces taxis pour rentrer chez eux et durant les heures de pointe, la circulation est énormément perturbée par les taxis et les usagers, qui se mettent souvent debout sur la chaussée pour pouvoir monter les premiers. L’anarchie a pris le dessus dans cette station et chaque jour c’est la cohue. Rappelons qu’un bras de fer avait été engagé entre les chauffeurs de taxis et leur direction, il y a quelques années à cause de la station du Boulodrome qui accueille aujourd’hui les taxis desservant la cité 5 juillet. Ces derniers voulaient imposer leur dictat et se disant prêts à délaisser cette station et aller travailler au niveau des autres stations si cela s’avérait nécessaire, car rien ne les en empêchait. Le dindon de la farce reste comme à chaque fois le pauvre citoyen, qui paye la sauce. Comme il faudrait signaler que certains chauffeurs de taxis ont décidé d’augmenter le prix de la course de 150 à 200 dinars, est-ce que cette augmentation est légale ?