STADES DE PROXIMITE : Les jeunes de Djebli Mohamed interpellent le wali

Les jeunes de Montplaisir (Djebli Mohamed) se demandent pourquoi leur stade n’a pas été programmé comme stade de proximité avec tartan, bien qu’il existe déjà depuis des années et qu’ il lui manque que le tapis, à savoir aussi que le quartier Djebli Mohamed a une forte densité d’habitants vis avis de la commune de Mostaganem, donc proportionnellement il y a beaucoup de jeunes et pourtant il semble qu’on a omis de le programmer dans ce cas de figure, au contact des jeunes il ont émis le souhait et le vœu que les autorités vont écouter leur doléance qui va faire rentrer une grande joie dans le cœur de chaque jeune de ce quartier y compris les personnes âgées car le sport n'a pas d'âge.