STADE OLYMPIQUE DE BELGAID A ORAN : La réception de la pelouse est prévue pour le mois de juin 2020

La mise en place de la gazonnière ouvrira la voie à l'utilisation de ce type de procédé au niveau des autres grands stades en cours de réalisation dans le pays, à l'image de ceux de Tizi Ouzou et Baraki (Alger), a ajouté le responsable, mettant en exergue l'importance d'un tel outil pour l'entretien des pelouses. «C'est une pratique courante en Europe, où les gazonnières sont indispensables dans les stades parce qu'elles permettent de reprendre une pelouse en une semaine. C'est une opération banale, on prend des plaques de la gazonnière, on déplaque et on replaque, pour obtenir une pelouse impeccable en une semaine», a-t-il expliqué.

La Fédération algérienne de football n'a pas tari d'éloges dernièrement sur la qualité de la pelouse hybride du nouveau stade d'Oran. Elle compte même y faire domicilier des rencontres de la sélection nationale, dès les prochaines éliminatoires de la Coupe du monde de 2022 au Qatar. Domicilier les rencontres des Verts. C'est dans cette optique d'ailleurs, que des émissaires de la Confédération africaine de la discipline se sont rendus à Oran, il y a quelques semaines, en vue d'homologuer le nouveau stade qui devrait être réceptionné en 2021. Et pour préserver la pelouse du stade en question, M. Bousaâd, dont l'entreprise se chargera de son entretien pendant la première année de sa mise en service, a conseillé de suivre la méthode européenne. «Une pelouse de haut niveau comme celle du nouveau stade d'Oran est scalpée chaque fin de saison en Europe. Mais pour ce faire, il faut avoir des gazonnières. On ne parle plus de changer de pelouse, mais d'effectuer de gros entretiens, qui sont nécessaires au cours de l'année et à l'intersaison», a-t-il estimé. Dans ce contexte, il a préconisé la mise en place d'une équipe spécialisée, composée d'ingénieurs agronomes spécialisés et d'ouvriers qualifiés, dont la mission sera l'entretien permanent de la pelouse.