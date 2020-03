STADE OLYMPIQUE 40.000 PLACES DE BELGAID : Poussée du gazon naturel

Le stade olympique 40.000 place de Belgaid d’Oran, en voie de réalisation pour abriter les prochains Jeux méditerranéens de 2021, est entré dans la phase finale avant sa réception, prévue en juin 2020.La FAF (fédération Algérienne de football) annonce sur son site officiel les premières poussées du gazon naturel en ce début de printemps. L’opération devrait se terminer dans les prochaines semaines, ajoute le communiqué de la FAF selon les prévisions de l’entreprise chargée de l’implantation du gazon. L’implantation se fait selon le processus AirFibr (terrain hybride, soit une herbe naturelle renforcée par une microfibre synthétique), c’est-à-dire la même technique adoptée pour le stade du 5 Juillet 1962 d’Alger et celui de Tizi Ouzou. Il est à rappeler que ce projet a été lancé en 2009. Sa réalisation a été confiée à l’entreprise chinoise Metallurgical China Construction (MCC).Le montant du contrat avoisine les 10,5 milliards de dinars (120 millions d'euros).La construction de ce stade a été lancée dans le cadre du plan de soutien à la croissance économique, initié par l'ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Des stades similaires sont en cours de réalisation ou en voie de lancement à Tizi Ouzou, Sétif et à Alger. Après la pelouse, c'est autour de la finalisation de la pose des sièges, la réalisation des réseaux électriques, d’alimentation en eau, les systèmes de chauffage, de climatisation, entre autres. Selon le même responsable, les travaux d’aménagement des espaces extérieurs au stade de football, dont le terrain de réplique et le stade d’athlétisme, connaissent également un taux d’avancement appréciable. La wilaya d’Oran abritera en principe les Jeux méditerranéens en 2021, rappelle-t-on.