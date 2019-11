STADE "KAID AHMED" DE TIARET : Des supporters revendiquent le départ du staff administratif

Un imposant sit-in a été observé jeudi par les supporters "Habachs" où étaient présents des dizaines de jeunes, en signe de contestation de la situation et l’état lamentable, dans lequel se retrouve l’équipe de foot-ball de la JSMT. Ces derniers ont revendiqué le départ de l'actuel staff administratif et ce suite à la gestion catastrophique illustrée particulièrement par la dernière défaite de la J.S.M.T face à l’équipe de Remchi (Tlemcen) par un score de 4 buts à 3, et aussi l'autre défaite devant l’équipe de Ben-Badis (Sidi Bel Abbès).Ces défaites successives ont positionné l’équipe en avant dernière dans le classement des amateurs en catégorie "Régionale-Ouest". A signaler qu'une marche des supporters a eu lieu en direction du siège de la wilaya avec un slogan relatif au départ du staff administratif .Un responsable du staff administratif dira:"l'actuel bureau a pris les clés de la responsabilité dans des conditions très difficiles après la démission de l'ancien staff quelques jours seulement avant le début du championnat, en signalant que durant cette période, notre équipe a connu une grande saignée de joueurs qui ont rejoint d'autres équipes et la goutte qui a débordé le vase serait la décision de la fédération stipulant l’ascension de 6 équipes seulement. » Cette décision aurait bouleversé toutes les cartes. Actuellement, l’équipe se retrouve dans un état critique selon plusieurs observateurs. Une assemblée générale est prévue la semaine prochaine....Les gloires de la JSMT seront-elles ressuscitées??Les bonnes volontés des uns et des autres auront-elles le dessus pour promouvoir le fanion de Tiaret? wait and see