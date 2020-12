STADE ‘’ DZIRI ABDELKADER’’ DE TISSEMSILT : Réhabilitation de la plaque commémorative du chahid

Une affaire qui a rappelons le, fait parler toute la population de Tissemsilt et suscité l’indignation de tout un chacun mettant en cause ceux qui se sont permis de porter atteinte aux chouhada et espérer faire banaliser et passer une telle bourde à la population de toute une région de martyrs et de révolutionnaires. Le nouveau dans cette affaire vient de l’implication des jaloux de la ville de Tissemsilt, de certains amoureux du club local, du premier responsable de la mairie et bien entendu de certains organes de presse qui se sont donnés rendez-vous à l’intérieur même de ce stade en présence des membres de la famille du chahid invités pour l’occasion pour se remémorer et rendre à César ce qui lui appartient. L’intervention de ces activistes qui ont procédé à la confection d’une grande plaque d’enceinte et l’avaient placardée sur le devant de ce stade construit depuis 1935 et qui portait le nom du chahid Drizi a été un signe fort pour ceux qui ne croyaient plus aux valeurs de notre guère de libération nationale, un geste fort apprécié par une grande partie de la population de Tissemsilt. Le rétablissement s’est donc fait et ce n’est qu’après implication des activistes et l’accompagnement du maire de la ville que la situation s’est rétablie. Néanmoins, il faut signaler que chacun doit être reconnu pour ce qu’il a fait. Enfin, l’histoire retiendra certainement que le maire de la ville avait bel et bien réagi après cette bêtise humaine en rassurant que personne ne pourra toucher à un legs hérité des Chouhada, alors que certaines sources nous ont informées que des opérations semblables seront incessamment lancées au niveau de la place du chahid Logab, du boulodrome municipal, de complexe sportif Bounaama etc…