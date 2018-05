STADE DE PROXIMITE D’AIN NOUISSY : Une partie du mur de clôture s’est effondrée

La commune d’Ain Nouissy a bénéficié d’une enveloppe financière pour la matérialisation d’un stade de proximité lequel a été implanté attenant au collège d’enseignement moyen « CEM » Doubbi Laid. Il est important que ce projet soit pris sérieusement par des inspections et des contrôles pour asseoir cette infrastructure sur des fondations solides et consistantes pour faire face aux aléas climatiques et préserver cet espace sportif de jeux et de loisirs pour les jeunes des quartiers. Cependant, les travaux d’aménagement ont débuté récemment par la matérialisation d’un mur de clôture sur dénivelé dans lequel a été bourré de remblai. Cette opération a été suivie par le nivellement et le compactage de la terre à l’aide de l’engin. Du coup, le mur opposé à la route CW 24 s’est éventré pour cause d’absence de piliers et d’une longrine sur l’entourage de la clôture. Pour remédier à cette défaillance du mur en question, il a été renforcé par des supports en pierre au lieu d’être consolidé par du béton armé.