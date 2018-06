STADE BENSLIMANE (MOSTAGANEM) : 1000 repas de rupture de jeûne offerts aux démunis

L’association ‘’Kheir bila houdoud’’ a organisé vendredi passé une rupture de jeûne de 1000 repas en plein air au niveau du stade Benslimane et ce, en faveur des nécessiteux et cancéreux. Cette réception a été supervisée par le wali de la wilaya de Mostaganem Mr Abdenour Rebhi qui a tenu à partager ce met avec les mostaganémois en ce mois de carême. En effet, M. le wali Rebhi en compagnie du président de l’assemblée populaire de wilaya et APC de Mostaganem, ainsi que d’autres importantes personnalités de la communauté mostaganémoise se sont rendus vendredi passé au stade Benslimane pour s’offrir un repas en compagnie des familles mostaganémoises, notamment avec les démunies, les orphelins et les enfants atteints des maladies cancéreuses. Cette rupture de jeûne a compté 1000 repas chauds, offerts par l’association ‘’Kheir Bila Houdoud’’ dans le cadre d’une action sociale de solidarité. Il faut savoir que plusieurs associations activent dans ce cadre de solidarité, assurant plus de 2000 repas chaque jour en faveur des nécessiteux, les résidents des maisons de repos, les enfants malades ne sont pas oubliés, les Aber El Sabil, spécialement en ce mois sacré de Ramadhan et ce, avec la coopération des citoyens bénévoles qui se sont mobilisés sous le slogan ‘’ Ensemble pour l’aide d’autrui’’. Le wali de Mostaganem et lors de cette cérémonie a tenu à remercier l’association ‘’Kheir Bila Houdoud’’ pour ses activités humanitaires tout en réaffirmant son soutien et son encouragement à toutes les autres associations actives dans ces actes de charité et qui ont pour but de rendre le sourire à cette catégorie vulnérable. A la fin de cette réception Mr Rebhi a été honoré par l’association ‘’Kheir Bila Houdoud’’ et ce, en lui remettant une médaille du meilleur créateur d’un acte de charité en ce ramadan 2018, en reconnaissance de son soutien aux associations charitables au niveau de la wilaya. A savoir que les membres de familles des victimes du crasch de l’avion militaire de Boufarik ont été aussi honorés par l’association ‘’Kheir Bila Houdoud’’.