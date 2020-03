SQUARE BOUDJEMAA (MOSTAGANEM) : Arrêtez le massacre et l'arrachage des "Stérilizia"

Beaucoup de Mostaganémois ont été écœurés de voir que dans la soirée du 1er mars 2020, les plantes ornementales, appelées communément "oiseau de paradis" ou "Strilizia" ont été sauvagement arrachées et laissées en spectacle aux passants au niveau du square "Boudjemaâ" anciennement "square Qeyrat".C'est toute une histoire qui a marqué ce square qui a été soi- disant réhabilité pour la bagatelle de 990 millions de centimes sous la gouverne d'une ex-APC. Les pauvres plantes et arbres ont été malmenés jusqu’à ce qu'ils présentent des signes de dépérissement et ce par faute de travail fait par des professionnels ainsi qu'un manque d'entretien. Situation aggravée par la disparition des cuvettes, de tailles appropriées, d’engraissement et de protection contre l'incivisme. Les citoyens que nous avons croisés sont suffoqués par l'horrible dégât car apparemment ces oiseau de paradis sont encore vivants et datent de l'époque coloniale égayant les anciennes cartes postales, aujourd’hui disparues. Pour l’anecdote rappelons que ces "Strelitzia" sont un genre de plantes ornementales de la famille des "Strelitziaceae",pour les botanistes dont des variétés telles que "sterilizia nicolai" et "strérilizia réginae" correspondant justement aux plants qui ont été arrachés avant-hier. Son nom honore la mémoire de la reine Charlotte d'Angleterre, née duchesse de Mecklembourg-Strelitz. Botaniste à ses heures, la reine figura au nombre des fondateurs des Jardins botaniques royaux. (Kew est un quartier du sud-ouest du Grand Londres situé sur la rive sud de la Tamise à environ 16 km en amont de Londres, dans le district de Richmond upon Thames, jusqu'à 1965 dans le Surrey.)