SPECULATION : Saisie des produits de première nécessité à Oran

La pénurie des produits de première nécessité notamment ceux de la farine ,semoule et de l'huile, qui sont très demandés par les citoyens oranais depuis le début du confinement est due à la spéculation qui bat son plein à Oran et la preuves ; la découverte des 80 quintaux de farine stockés dans un local à haï Nedjma (ex-Cheteïbo), saisis aussitôt par les services de contrôle de la wilaya d’Oran, a-t-on appris du directeur de wilaya du commerce. L’opération, menée conjointement avec les services de police, entre dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs publics pour juguler le phénomène de spéculation dans les produits alimentaires de base, dans un contexte marqué par la lutte contre la propagation du coronavirus, a indiqué Ahmed Belarbi. Le responsable a rappelé que les services de contrôle, en collaboration avec les services de la Gendarmerie nationale, ont saisi dimanche 348,95 q de farine, 1095 litres d’huile de table ainsi que des produits alimentaires et détergents dissimulés dans un local à des fins de spéculation. La marchandise saisie a été remise au Croissant-Rouge algérien (CRA), a-t-il fait savoir. Les services de contrôle ont procédé, par ailleurs, à la saisie à Remchi (Tlemcen), de 13,65 quintaux de différents produits alimentaires, dont 468 litres d’huile de table destinés à la revente, ainsi que 126 kg de viandes impropres à la consommation toujours dans la même opération de contrôle, suite à la demande de perquisition qui a été délivré aux corps sécuritaires par le procureur du tribunal d’Oran. Les gendarmes ont entamé une fouille à ce niveau, en collaboration avec les services de la Direction du Commerce à Bir El Djir Oran ; une seconde opération qui s'est soldée par la saisie d’une importante quantité de marchandises qui s’est avéré être périmée. Il s’agit de 308 boites de farine de son d’un poids de 300 g l’unité dont la date de péremption était fixée au 4 11. 2019, ainsi que des fonds de tarte dont la consommation expirait le 1/5/2019 et autres confiserie, en l’occurrence, des bonbons, un produit destiné aux enfants. D’un autre côté, la brigade de la gendarmerie d’Oued Tlélat saisira quant à elle, 1300 unités de boissons alcoolisées. Là aussi, ce sont des informations qui ont permis à cette brigade d’ouvrir une enquête et d’arrêter le transporteur de cette marchandise prohibée. C’est au niveau de la RN 35, à l’entrée de la localité d’El Braya, qu’une voiture de marque Renault, conduite par le dénommé B.H., a été interceptée, sa fouille a permis de saisir la quantité de boissons alcoolisées .Tous les mis en cause ont été présentés par devant le magistrat instructeur près du tribunal de Cité Djamel d'Oran et ont fait l'objet de détention préventive en attendant leur comparution en audience pour les chefs d'inculpation de spéculation de produits de première nécessité.