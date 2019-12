SOVAC dément avoir été suspendu par Volkswagen

Après l’annonce du constructeur automobile allemand Volkswagen de « la suspension temporaire » de son partenariat avec son représentant en Algérie, SOVAC de l’homme d’affaires incarcéré, Mourad Oulmi a démenti avoir été suspendu par la maison mère et s’explique sur l’affaire. En effet, SOVAC a précisé samedi que Volkswagen n’a pas suspendu son partenariat, mais elle a juste décidé de suspendre l’envoi des kits d’assemblage vers l’Algérie. Et cela est dû au fait que « plus de 1500 kits d’assemblage destinés à l’usine de Relizane sont toujours bloqués au port d’Oran depuis juillet dernier et 2200 kits bloqués aux ports européens ». Suite à ce blocage, Volkswagen a décidé de suspendre l’envoi des kits d’assemblage vers l’Algérie, et ce, depuis août dernier, selon un responsable de SOVAC. « Près de 700 employés sont au chômage technique et l’usine est à l’arrêt depuis septembre dernier », sont les conséquences causées par ce blocage selon la même source.