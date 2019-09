SOUTIEN A LA CREATION D’ENTREPRISES AU SUD : Levée de gel pour les projets des jeunes

Le premier ministre, M. Noureddine Bedoui a annoncé, samedi dernier à Alger, le dégel à titre exceptionnel de tous les projets de jeunes dans les wilayas du Sud. Lors d'une conférence nationale sur les start-up, M. Bedoui a fait part du "dégel à titre exceptionnel de tous les projets et activités créés par les jeunes porteurs de projets dans le cadre des dispositifs de soutien de l'Etat à la création de micro entreprises dans les wilayas du Sud». Le Premier ministre a mis en avant, en outre, "la nécessité de l'adaptation du système juridique et organisationnel aux nouveaux concepts des start-up", à travers l'intégration de certains domaines d'activité de start-up dans un cadre juridique spécifique en vue de leur approbation et protection juridique. M.Bedoui a rappelé "la large consultation au profit des jeunes entrepreneurs afin de définir le concept juridique des start-up et porteurs d'initiatives" en tant que procédure s'inscrivant également dans le cadre des dispositions prises par le gouvernement dans ce cadre".