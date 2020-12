SOUTIEN A L’EMPLOI DE JEUNES : L’ANSEJ change de dénomination

C’est désormais officiel, l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) devient «l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat» par abréviation « ANADE ». le changement de dénomination et les nouvelles missions de l’agence sont fixés dans le décret exécutif correspondant au 22 novembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, et changeant sa dénomination, qui vient de sortir dans le dernier numéro du journal officiel. Selon le décret les nouvelles missions de l’agence concernent : mettre en œuvre toute mesure de nature à permettre la mobilisation et l’utilisation, dans les délais impartis, de ressources extérieures destinées au financement de la création d’activités en faveur des jeunes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Elaborer la cartographie nationale des activités pouvant être créées par les jeunes promoteurs et sa mise à jour périodiquement, conjointement avec les secteurs concernés. Encourager la mise en place et le développement des écosystèmes en fonction des opportunités d’investissement offertes par les différents secteurs et qui répondent aux besoins du marché local et/ou national et de veiller à la modernisation et à la normalisation du processus de création. Accompagnement et suivi des micro-entreprises.