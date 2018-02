SOUSCRIPTIONS AU LPP A DISTANCE POUR LES EMIGRES : Temmar révèle 200.000 tentatives de piratage

Le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a fait état, à Alger, de près de 200.000 tentatives de piratage à partir de l'intérieur du pays, depuis l'ouverture jeudi dernier du site électronique destiné à la communauté nationale à l'étranger pour l'accès au logement promotionnel public (LPP). En effet, le ministre a fait état de 200.000 tentatives de piratage du site à partir de l'intérieur du pays et de 25 autres par des hackers étrangers, plus précisément du Canada, affirmant que les techniciens maitrisent la situation. Il a rappelé que la souscription ne peut avoir lieu à partir de l'Algérie et que le site est exclusivement réservé à la communauté algérienne établie à l'étranger. La souscription à distance des membres de la communauté algérienne établie à l’étranger pour la formule de logement promotionnel public (LPP) a débuté jeudi dernier avec l'ouverture d'un site électronique au niveau de l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) et plus de 6.000 souscriptions ont été enregistrées à ce jour à partir de différents pays à l'étranger, a indiqué M. Temmar, en marge de la cérémonie de remise des clés de 2700 logements de la formule location-vente (AADL) au profit des souscripteurs de 2001. Le Ministre a souligné que cette opération s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika au profit de la communauté algérienne établie à l'étranger et confirmé par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia lors de sa rencontre avec des membres de la communauté algérienne en France. Affirmant que son département a bien ficelé ce dossier en termes d'organisation technique et financière, il a rappelé que "les paiements auront lieu en devise forte". Il a fait savoir que cette opération à distance concerne un quota de 2.000 unités, restant de l'ancien programme LPP, ajoutant qu'il s'agit là d'une première phase en attendant d'arrêter un programme régulier en fonction de la demande exprimée.