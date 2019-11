SOUS CONTROLE JUDICIAIRE, IL EST TOUJOURS A SON POSTE : Le maire de Safsaf accusé de ‘’régionalisme’’

Aujourd’hui, il est accusé par la population de sa commune d’avantager certaines localités au détriment des autres en matière de développement local. Des citoyens qui ont contacté la Rédaction ont tenu à dénoncer la préférence que jouissent les localités (fiefs électoraux du maire Meddah Rachid) en matière d’équipements des écoles et entretien des routes. On a cité les douars de Chaaibia, Kehahma, Ouled Si Habib et Chelalgua. Ces derniers ont bénéficié dernièrement de l’entretien de la route CC1 et de la réalisation d’une route vers le cimetière de Kehahma, tandis que le douar de Chaaibia a vu son cimetière clôturé par un mur. Ce qui dérange la population des autres douars de la commune, c’est que le maire (sous contrôle judiciaire) ne s’occupe que des douars qui lui sont fideles lors des différentes joutes électorales. Pour les autres, ils n’ont eu que désillusion. A cet effet, des habitants de la commune demandent au wali la suspension du maire conformément au Code communal pour qu’ils puissent lever le blocus qui leur est imposé par ce dernier , condamné par la justice, et pouvoir finalement bénéficié du développement local à l’instar des autres douars de la wilaya. Il est à rappeler que le maire de Safsaf avait été mis à ‘’l’ombre’’ en 2014 par le procureur de la République, ainsi que ses deux autres acolytes pour avoir ''incité'' un jeune chômeur à dissimuler une quantité de drogue dans la voiture de son prédécesseur en contrepartie d'une somme de 10 millions de cts, dans le but de voir l’ex-maire en prison.