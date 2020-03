SOUR : Saisie de plus de 20 tonnes de produits alimentaires

Ces derniers exploitaient l'un de leurs entrepôts privés, au niveau de la localité de Sour et ce, pour le stockage de différents biens de consommation, en particulier ceux dont leurs prix sont soutenus par l’Etat. Après avoir informé M. le procureur de la République près le tribunal d’Ain Tedelès et la mise en œuvre de toutes les procédures juridiques, une inspection de l'entrepôt suspect a été effectuée en compagnie des agents de la sous-direction du commerce de la daïra d’Ain Tedeles. Cette opération s’est soldée par la découverte et la saisie de plus de 85 produits alimentaires de consommation, représentant un poids total de plus de 20 tonnes de biens de consommation. Les produits alimentaires saisis ont été transférés aux organismes compétents, tandis que les personnes mis en cause ont été poursuivies en justice alors qu’un dossier de poursuites judiciaires a été dressé en vertu duquel, ils sont présentés par devant M. le procureur de la République, près du tribunal de Ain Tedelès. Signalons que cette action est intervenue en application des mesures édictées par les autorités supérieures, entrant dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de monopole et de spéculation sur les biens de consommation, afin d'augmenter leurs prix sur les marchés, et en particulier pendant la période actuelle où le pays connaît des circonstances exceptionnelles pour faire face à l'épidémie du coronavirus ‘’Covid19’’.