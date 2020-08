SOUR (MOSTAGANEM) : Un véhicule percute violemment un arbre

Encore et encore ces accidents de véhicules qui n'en finissent pas. Cette fois, c'est un accident de la circulation qui s'est produit dans la soirée du mardi 04 juillet 2020, quand une voiture a dérapé et a fini par percuter de plein fouet un arbre d'alignement, sur la route RN 90 reliant la commune de Sour à la localité de Hachasta- Amour, en contrebas de la commune chef-lieu de Sour, dont elles relèvent. A la suite de cet accident, le chauffeur a été légèrement blessé et évacué vers l’hôpital local, par l'équipe d'intervention de l'unité secondaire de la protection civile de la daïra de Aïn Tèdèles, Plus de peur que de mal dans cet accident spectaculaire qui fort heureusement n'a pas fait de victimes à déplorer Cependant, il est à noter que la violence du choc a engendré alors des dégâts matériels importants sur le côté droit de la voiture de tourisme de marque Renault "Clio". En cette période de fortes chaleurs, la protection civile recommande aux usagers de la route de respecter les règles de conduite et de faire beaucoup de prudence.