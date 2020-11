SOUR (MOSTAGANEM) : Les habitants d’Ouled Bouras réclament un meilleur cadre de vie

Plusieurs habitants du douar «Ouled Bouras » relevant de la commune de Sour réclament l’amélioration des conditions de leur vie et lancent un appel de détresse aux autorités locales pour intervenir et mettre fin à leurs souffrances où plusieurs points ont été soulevés, à l’image d’un quota de logements du type rural, revêtement des routes, approvisionnement en eau potable, installation du réseaux d’assainissement , l’éclairage public …. etc. Livrés à eux mêmes et ne trouvant pas d'oreille attentive à leurs doléances auprès des élus locaux, ils ne savent plus où tourner la tête. Cette situation a causé un vrai calvaire des familles pour s’approvisionner en eau potable, pour leurs tâches quotidiennes. Beaucoup d’entre- elles vont à la recherche de ce précieux liquide au niveau des sources, alors que d’autres recourent aux citernes tractables avec leurs propres moyens financiers à raison de 1000 DA la citerne , elles déclarent avoir des difficultés à s’approvisionner en eau . Les habitants demandent également la réalisation d’un stade de proximité à l’instar des autres localités, et ce en vue de permettre aux jeunes de cette localité de s’épanouir et développer leur capacité phtisique et leur talent, ainsi que le développement de toute la commune. Ils demandent également d’engager une opération d’extension de l’école primaire « Abaàssa Abd Lahss ».