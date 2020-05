SOUR (MOSTAGANEM) : La Protection civile retire un jeune de 20 ans du fond d’un puits

Le puits en question est situé à environ 300 mètres du centre de la commune de Sour, daïra de Ain Tedelès où un potentiel humain composé par deux (2) officiers et sept (07) agents, en plus d'une ambulance et d'un camion d’intervention qui ont dû être mobilisés pour assurer le maximum de réussite à cette délicate opération. En effet, grâce à leur professionnalisme les éléments de la protection civile ont exploité toutes leurs capacités d’intervention et cette opération a été couronnée de succès en extrayant le jeune homme sains et sauf. C’est la seconde fois, dans la semaine que les professionnels de la protection civile ont eu à intervenir en extrême urgence dans un cas pareil .Cette fois, la vie du jeune homme dénommé T.H , âgé de 20 ans et résident à même la Commune de Sour, a pu être sauvée ,in extrémis par suite de circonstance qui ont joué en sa faveur. La victime de cette chute vertigineuse au fond d’un puits a eu la chance d’avoir la vie sauve, grâce à l’efficace intervention de la protection civile cependant, il s’en est sorti quand même avec une double fracture : l’une au bras et l’autre, à la jambe. Une fois sorti du puits, le jeune homme a reçu les soins de premiers secours prodigués par les éléments de la protection civile, sur les lieux de l'accident avant d’être évacué vers les services des urgences médicales de l'hôpital de Aïn-Tedelès.