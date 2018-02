SOUR : Les ruraux manquent de commodités de vie

L'absence de commodités plonge davantage les habitants des douars de la commune de Sour située à l’Est - du chef- lieu de la wilaya de Mostaganem. L'ensemble des douars (Ouled Mebarek et Kaddour Belhadj) implantées dans ces zones éparses et relevant de cette commune éprouvent d'énormes difficultés dans tous les domaines, en l'absence de projets structurants à même de les sortir de leur isolement. Les habitants désemparés et consternés vivent dans le dégout le plus total dans ces bourgs qui enregistrent un déficit en matière d'infrastructures sociales. Ces bourgs complètement marginalisés et une mal vie que ne supportent plus les citoyens qui y résident et qui semblent abandonnés à eux-mêmes. Les douars ne semblent bénéficier d'aucune considération en matière de développement local et social. Sur place, on ne peut que constater et déplorer l'absence de voiries et réseaux divers qui suscitent l'indignation des habitants. Ces derniers ne cessent de réclamer et d'appeler au secours les responsables locaux et ce, par divers canaux de communication dont des requêtes où il est demandé une amélioration de leurs conditions de vie. Les moyens de transport constituent l'autre facette du calvaire enduré, qui fait que le citoyen passe des heures pour rejoindre son lieu de travail ou bien le chef-lieu de commune pour s'approvisionner en vivres. Ceci étant, la majorité des jeunes veulent une aire de jeux et aussi veulent s'investir dans le domaine agricole.