SOUR : 185 millions de dinars pour le bien-être des citoyens

La commune de Sour relevant de la daïra d’Ain Tédelès, a bénéficié d’une enveloppe financière d'une valeur de 185 millions de dinars, selon une source à la wilaya. Les projets réalisés, ont été financés par le fonds commun des collectivités locales et ont été inscrits aux programmes communaux de développement et aux plans sectoriels. Ils ont touché à l’entretien des routes, à l’approvisionnement en eau, à l’urbanisation, à l’aménagement urbain et à la réalisation de stades de proximité pour la pratique du football. Au cours de cette année, selon la même source qui ajoute, que d’autres projets ont été réalisés tels que l'extension du réseau d'eau potable des localités de Hachachta Amour et d’Adjissa d'un montant de 1,7 million de dinars , ainsi que le renforcement de la station de pompage d'eau au douar Ouled Amour, à partir du système d'approvisionnement en eau (Mostaganem-Arzew-Oran) pour un montant évalué à 5 millions de dinars . Le secteur des ressources en eau a également bénéficié de l'achèvement d'un projet de réservoir d'eau de 19 millions de dinars et du traitement de la station de pompage d'eau au douar Chaibedraa de 17 millions de dinars , ajoute la même source. Un autre projet a vu le jour et a permis de relier le douar d’El Atatra à la route municipale n ° 1, et en rapprochant les routes douar Ouled Amour, sur une distance de 1,5 km, et dont le cout a été estimé à 25 millions de dinars.