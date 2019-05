SOUPÇONNES DE PORTER ATTEINTE A LA SECURITE NATIONALE : Arrestation de Toufik, Tartag et Saïd Bouteflika

Saïd Bouteflika, l’homme fort de la présidence, frère et conseiller du désormais ex-Président de la République Abdelaziz Bouteflika, ainsi que les deux anciens patrons des services de sécurité, les généraux Mohamed Mediène alias Toufik et Tartag Athmane dit Bachir ont été arrêtés ce samedi, selon plusieurs sources. Les deux anciens patrons des services de renseignements, les généraux Toufik et Tartag, ont été arrêtés par les services de sécurité, et sont auditionnés par les services de la Direction générale de la Sécurité intérieure(DGSI). Ils sont soupçonnés de porter atteinte à la sécurité nationale. Il y a quelques semaines le vice-ministre de la Défense et chef d’état-major de l’Armée, le général Ahmed Gaïd Salah avait accusé publiquement le général Toufik de comploter contre l’armée et le Hirak, avant de lui lancer un dernier avertissement, le sommant de cesser ses activités. Bouteflika Saïd, a été arrêté ce samedi en même temps que les deux généraux dans le cadre de cette enquête.