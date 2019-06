SOUPÇONNE D’ENRICHISSEMENT ILLICITE : Le dossier du milliardaire Abdelmalek Sahraoui sous la loupe des enquêteurs

En effet, selon plusieurs sources concordantes, une enquête a été officiellement diligentée par les services de sécurité concernant les affaires et marchés obtenus par le milliardaire Abdelmalek Sahraoui, l’une des plus grosses fortunes en Algérie. Un homme d’affaires impliqué ouvertement dans plusieurs dossiers de malversations financières. Selon les mêmes sources, pour l’heure, cette enquête cible les propriétés et immenses patrimoines d’Abdelmalek Sahraoui et de ses frères dans la wilaya de Mascara. Les services de sécurité planchent sur les affaires juteuses réalisées par Sahraoui Mohamed, Sahraoui Rachid et Sahraoui Omar ainsi que Sahraoui Mourad. La fratrie Sahraoui est impliquée dans la création de plus de 53 entreprises durant la période allant de 1999 jusqu’à 2018 au niveau de plusieurs wilayas à travers le pays dont Mascara, Tlemcen, Oran, Adrar et Alger. Ces entreprises couvrent diverses activités de l’agriculture, transport jusqu’à la promotion immobilière et la distribution du carburant. La totalité des entreprises qui comptent comme actionnaires Abdelmalek Sahraoui dépassent le nombre de 83 ! Ces entreprises ont bénéficié de plusieurs marchés et projets. Mais elles n’auraient presque jamais déclaré un bilan fiscal favorable ou des bénéfices chiffrés en dépit de leurs juteuses opérations. Le dossier Abdelmalek Sahraoui est l’un des plus lourds dossiers que devront traiter les services de sécurité. Il est de la même taille que celui de Tahkout, Oulmi ou Ali Haddad, ajoute la même source.