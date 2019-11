SOUK EL TENINE (AIN TEMOUCHENT) : Un élève victime d’un chien errant à Siga

Hier matin, un élève scolarisé à l’école primaire de Siga, relevant de la commune de Souk El Tenine dans la daïra de Oulhaça a été attaqué et mordu à la joue par un chien errant, lequel , s’en est pris également à une personne venue au secours de l’élève traumatisé , a-t-on appris de la présidente de la fondation algérienne de sauvegarde des droits des enfants ( FASDE ), en l’occurrence, Ouhcine Karima . Cette dernière nous a également appris s’être déplacée au domicile de l’élève pour s’enquérir de sa santé, actuellement sous traitement, elle a ajouté , qu’au siège de l’APC, la secrétaire générale lui a fait savoir, que toutes le mesures nécessaires vont être prises .Pour rappel, le problème des chiens errants, se déplaçant en meutes et en toute liberté ,au niveau des différents quartiers des villes de Oulhaça et Beni- Saf, constitue un danger permanant pour les citoyens. Cette dramatique situation fait partie des préoccupations majeures de la population , mais ne semble pas du tout inquiéter les responsables locaux ,qui ignorent en majorité qu’ils sont pleinement responsables de la sécurité des biens et des personnes relevant de leurs communes respectives, sinon comment expliquer la prolifération vertigineuse de ces chiens dans les quartiers .