SOUK BENTAMAR DE SIRAT (MOSTAGANEM) : Fellahs et citoyens aspirent à sa légalisation

Il encourage, affirme-t-on, les agriculteurs de la région pour écouler leurs produits agricoles sans difficulté dans un climat empreint de sécurité. Ces produits agricoles sont récoltés dans des exploitations agricoles de la périphérie de Bouguirat, Mesra et Sirat et cédés à d’autres commerçants des régions, Centre, Est, Ouest et Sud . Actuellement ce souk manque d’entretien car certains produits agricoles sont exposés à proximité des eaux usées stagnantes de couleur noirâtre à l’heure où les pouvoirs publics fournissent des efforts pour désinfecter les lieux publics et les marchés . Un acheteur rencontré sur les lieux a déclaré « j’aurais souhaité la présence des services de sécurité pour organiser l’activité commerciale en vue de respecter la distance de sécurité de 1 mètre pour éviter la propagation de la pandémie Covid 19, surtout dans ces lieux de rassemblement. Notons que ce souk occupe un endroit stratégique dans la commune de Sirat, réservé à la commercialisation des fruits et légumes où les agriculteurs les exposent quotidiennement dans ce souk de 5h du matin à 13h de l’après midi. S’agissant des prix, ces derniers connaissent une légère hausse chez les demis gros qui sont installés en aparté de ce marché, la pomme de terre est livrée aux détaillants à 30 da le kg, l’oignon sèche, passée de 40 da, à 80 et 90 da, la courgette à 100 da, 3 bouquets de carotte ou de navet à 200 da, le poivron à 100 da le kg. Ces prix vont sans doute prendre de l’ascension à l’approche du mois sacré, ramadhan.