SOUK AHRAS : Une grande opération d’attribution de 4.000 logements sociaux

La distribution des logements qui se poursuivra jusqu’à la fin du mois de décembre prochain, concernera un quota de 1.300 LPL réservé au chef lieu de wilaya, 790 habitations dans la commune de M’daourouch, 500 à Sedrata, 95 à Taoura et 45 autres dans la localité frontalière de Merahna, a précisé à l’APS le wali. Le reste du quota sera réparti sur les autres communes soit entre 40 et 70 logements, selon le même responsable qui ajoute que les dossiers des futurs bénéficiaires de ce type de logements sont en cours d’étude par des comités de Daïras. Aussi, des chantiers sont en cours pour la réalisation d’un total de 2.700 habitations de type location-vente (AADL) dont 1.500 unités situées au pôle d’occupation du sol (POS) n9 et 1.200 autres à la cité de Beral Salah de la ville de Souk Ahras, a indiqué M. Bouzegza. Une partie de ce quota sera réceptionnée la fin de l’année en cours, a-t-il dit. Le wali qui a effectué récemment une visite d’inspection aux chantiers de construction de deux (2) quotas a instruit les responsables de deux(2) entreprises l’une Turque et l’autre Algérienne, de renforcer les chantiers par des ouvriers qualifiés et des matériaux de construction de qualité pour l’accélération des travaux et la réception des logements dans les délais précis. Ces deux (2) sites disposent de différentes commodités nécessaires à l’image des écoles primaires, des CEM et des lycées, une policlinique, une antenne communale, une mosquée et un complexe sportif. Rappelons que le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville Kamal Beldjoud, a annoncé lors de sa récente visite dans la région que la wilaya frontalière de Souk Ahras a bénéficié d’un quota supplémentaire de 500 logements promotionnels aidés (LPA) et de 500 habitations rurales en plus d’un budget d’un (1) milliard DA destiné à soutenir les programmes d’aménagement. La wilaya de Souk Ahras avait bénéficié depuis l’an 2005 de pas moins de 61.327 unités d’habitations, tous segments confondus dont 38.443 logements ont été réalisées tandis que 15.936 autres seront réceptionnés durant les deux (2) prochaines années, a-t-on signalé. Les travaux de réalisation de 6.923 unités de ce programme dont 3.177 habitations rurales, 2.120 de type AADL et 36 logements promotionnels publics (LPP) ne sont pas encore lancés, a-t-on encore détaillé.