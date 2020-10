SOUK-AHRAS : 5 morts dans un accident de la route à Mdaourouche

Deux personnes âgées entre 30 et 60 ans sont mortes vendredi soir dans un accident de la route lorsque deux véhicules se sont percutés au niveau de la route nationale N 16 dans la partie reliant Mdaourouche (Souk-Ahras) et Elaouinat (Tebessa) au lieu dit Adamous, selon le chargé de la communication des services de la direction de la protection civile le lieutenant Reda Messai. En effet, le même responsable ajoute que les éléments de l'unité secondaire de la protection civile de Madaourouche (Souk-Ahras) sont intervenus vendredi à 15h52 mn pour transférés les victimes - 5 personnes (trois hommes et deux femmes) - morts sur place vers l'Hôpital de la ville de Madaourouche. Les services de sécurité compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident.